Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Sabah meydana gelen depremin neden olduğu sarsıntı birçok noktada hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açtı.

