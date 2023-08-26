Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı'ndan  deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü 'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 11.58'deki depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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