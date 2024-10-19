Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

Tarih:2024-10-19

Saat:14:41:09 TSİ

Enlem:37.60861 N

Boylam:37.17417 E

Derinlik:10.53 km