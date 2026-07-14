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Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

14.07.2026 21:41

Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem
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Pazarcık'ta deprem meydana geldi.

NTV - Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem, saat 21.27’de kaydedildi.

 

Yerin 8,53 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Pazarcık olduğu bildirildi.

 

Depremin çevre ilçe ve kentlerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.