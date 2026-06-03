Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş 'ta deprem meydana geldi.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla​​​​​​​ olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” ifadelerine yer verdi.