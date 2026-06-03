Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
03.06.2026 13:25
Son Güncelleme: 03.06.2026 14:11
Deprem 12,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi.
Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,4 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.12'de meydana gelen depremin 12,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” ifadelerine yer verdi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|03 Haziran 2026 12:36
|39.2467
|28.9686
|13.05
|1.80
|Orhaneli (Bursa)
|03 Haziran 2026 12:34
|39.8883
|28.8161
|7.65
|1.30
|Milas (Muğla)
|03 Haziran 2026 12:26
|37.1394
|27.9239
|7.00
|1.20
|Çelikhan (Adıyaman)
|03 Haziran 2026 12:23
|38.1022
|38.4386
|7.00
|1.60
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [26.00 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|03 Haziran 2026 12:04
|36.5583
|38.5108
|6.95
|2.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|03 Haziran 2026 11:59
|38.1914
|38.0697
|7.00
|1.20
|Simele, Duhok (Irak) - [11.11 km] Silopi (Şırnak)
|03 Haziran 2026 11:53
|37.0606
|42.5269
|7.10
|2.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|03 Haziran 2026 11:44
|38.3008
|38.2422
|7.00
|1.80
|Sivrice (Elazığ)
|03 Haziran 2026 10:01
|38.3925
|38.8825
|15.03
|2.40
|Honaz (Denizli)
|03 Haziran 2026 09:33
|37.7208
|29.3106
|8.27
|1.50
|Ege Denizi - [35.77 km] Çeşme (İzmir)
|03 Haziran 2026 08:52
|38.2172
|25.8525
|7.00
|1.90
|Doğanşehir (Malatya)
|03 Haziran 2026 08:23
|38.2228
|37.8256
|7.00
|1.50
|Buldan (Denizli)
|03 Haziran 2026 08:17
|38.1072
|28.8917
|6.76
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|03 Haziran 2026 07:56
|39.1497
|28.1744
|7.00
|1.00
|Kırkağaç (Manisa)
|03 Haziran 2026 07:26
|39.1672
|27.9100
|7.00
|0.90
|Soma (Manisa)
|03 Haziran 2026 07:12
|39.1994
|27.7972
|7.00
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|03 Haziran 2026 06:57
|38.3208
|38.2778
|8.02
|1.50
|Kırkağaç (Manisa)
|03 Haziran 2026 06:47
|39.2039
|27.8172
|7.00
|1.60
|Akçadağ (Malatya)
|03 Haziran 2026 05:56
|38.4581
|38.0372
|7.00
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|03 Haziran 2026 05:36
|39.4428
|27.9419
|7.00
|1.40
|Akdeniz - [54.51 km] Marmaris (Muğla)
|03 Haziran 2026 05:34
|36.2403
|28.4761
|7.00
|1.80
|Çayırlı (Erzincan)
|03 Haziran 2026 05:22
|39.8758
|40.0533
|7.00
|1.70
|Akdeniz - [52.37 km] Marmaris (Muğla)
|03 Haziran 2026 05:15
|36.2656
|28.4775
|7.00
|2.00
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.63 km] Menderes (İzmir)
|03 Haziran 2026 05:09
|37.9564
|27.1358
|7.00
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 05:06
|37.9442
|36.5431
|4.74
|1.00
|Pervari (Siirt)
|03 Haziran 2026 04:47
|37.7361
|42.7381
|6.44
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|03 Haziran 2026 04:43
|39.1394
|28.2533
|7.00
|1.30
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 04:26
|37.8922
|36.6297
|6.95
|2.10
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03 Haziran 2026 04:02
|38.1122
|37.0000
|12.15
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|03 Haziran 2026 03:55
|38.3042
|38.8203
|9.81
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|03 Haziran 2026 03:47
|39.1736
|28.1742
|6.77
|1.20