Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, X hesabından yaptığı paylaşımda, Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirtti.



Ünlüer, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını ifade ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti



AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle olumsuz bir duruma rastlanmadığı, saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklama şöyle: "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."