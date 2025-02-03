Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.

6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

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