Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi.



6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.