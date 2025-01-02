Kahramanmaraş'ta 618 yıl hapisle yargılanırken tahliye edildi... Kolon kesen müteahhit firarda!

Tuana Zengin Çiftçi - NTV İstanbul



Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın taşıyıcı kolonlarının eksik olduğu ortaya çıktı, 24 kişiye mezar oldu.



618 yıl hapsi istenen müteahhit önce tahliye edildi, sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi. Ancak o müteahhit kayıplara karıştı. Depremde oğlunu kaybeden acılı baba Serdar Kömür, "Mahkumu mu cezalandırdınız yoksa ailesini kaybedenleri mi cezalandırdınız, kimi cezalandırdınız?" diyerek çıkan karara tepki gösterdi. Dulkadiroğlu ilçesindeki Sulayıcı Apartmanı 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yerle bir oldu.

TAHLİYE EDİLEN MÜTEAHHİT FİRARDA



Müteahhit Mahmut Sulayıcı, olası kast ile kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklu yargılanırken 11 Aralık'taki 4. duruşmada tahliye edildi.



İtiraz üzerine mahkeme 23 Aralık'ta yeniden tutuklanmasına karar verdi.



Ancak 68 yaşındaki müteahhit ortadan kayboldu.



Enkazdan çıkan ve bir çocuğunu kaybeden Serdar Kömür yargılama sürecine tepkili.

"ASLİ KUSURLU OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI"



Acılı baba Serdar Kömür, "Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu halde müteahhit serbest bırakıldı. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bizim burada çok canımız yandı. Kolonun kesildiği de ispatlandı." dedi.



YETERSİZLİKLERE RAĞMEN İNŞAAT RUHSATI VERİLMİŞ



Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu tespit edildi. Belediyenin tüm bu yetersizliklere rağmen inşaat ruhsatı verdiği belirtildi.

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! Haberi Görüntüle