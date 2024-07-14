Kahramanmaraş'ta 62 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta şüpheli 112 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 89, uyuşturucu ticareti yapan 1, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 kişi olmak üzere toplam 112 şüpheliyi yakaladı.



Operasyonlarda 37,73 gr metamfetamin, 61,96 gr esrar, 35,94 gr sentetik kannabinoid (Bonzai), 235 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.