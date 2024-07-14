Kahramanmaraş'ta 62 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yapılan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 62 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 62 şüpheli tutuklandı

'ta şüpheli 112 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 89, uyuşturucu ticareti yapan 1, ikamet ve işyerlerinde olaylarına karışan 22 kişi olmak üzere toplam 112 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda 37,73 gr metamfetamin, 61,96 gr esrar, 35,94 gr sentetik kannabinoid (Bonzai), 235 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kiralık ev bulmak zorlaştı

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...