Kahramanmaraş'ta 7,4'lük deprem: Deprem anı görüntüleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler deprem süresinin uzunluğunu ve etkisini gözler önüne serdi. İşte sosyal medyada paylaşılan deprem anı görüntüleri...
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