Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü: Bir kişi enkaz altında
Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda bir işçi enkaz altında kaldı.
Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
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