Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

OPERATÖRÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Binanın enkazı altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (24) cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrasında enkaz altından çıkarılan operatörün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cenaze ambulansa taşınırken Ömürcan Akyürek'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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