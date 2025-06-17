Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina çöktü: İş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yıkımı yapılan ağır hasarlı bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
OPERATÖRÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Binanın enkazı altında kalan iş makinesi operatörü Ömürcan Akyürek'in (24) cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrasında enkaz altından çıkarılan operatörün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenaze ambulansa taşınırken Ömürcan Akyürek'in yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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