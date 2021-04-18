Kahramanmaraş'ta apartmana 'mantı günü' karantinası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.



Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Covid-19 testi pozitif çıktı.



Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.



Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN AŞÇI MUTFAKTA YAKALANDI