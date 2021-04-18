Kahramanmaraş'ta apartmana 'mantı günü' karantinası

Kahramanmaraş'ta mantı gününe katılan kadının Covid-19 testi pozitif çıkınca 8 daireli apartman karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 21:56 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 22:00

Kahramanmaraş'ta apartmana 'mantı günü' karantinası

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Hayır yemeği pişiren aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı

Hayır yemeği pişiren aşçıda mutant virüs görüldü, köy karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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