Kahramanmaraş'ta apartmana 'mantı günü' karantinası

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 21:56 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 22:00
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.
KARANTİNADA OLMASI GEREKEN AŞÇI MUTFAKTA YAKALANDI