Kahramanmaraş'ta araba takla attı: Bir ölü

Mehmet Emir Gülpak (24) idaresindeki 46 AJR 435 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda takla attı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, inceleme sonucu sürücü Gülpak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan F.S.N. ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.