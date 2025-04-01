Kahramanmaraş'ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ta araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

 Onikişubat'ta İ. K'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı.

Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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