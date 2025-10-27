Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çalışmasını sürdüren ekipler, "Kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı da tespit etti. Yapılan operasyona o hükümlü de yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan 2 hükümlüde cezaevine teslim edildi.