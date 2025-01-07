Kahramanmaraş’ta aranan iki hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yağma ve Hırsızlık" suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. ile "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Yağma" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.F. isimli iki hükümlüyü yakaladı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.