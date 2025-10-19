Kahramanmaraş'ta arı can aldı

Kahramanmaraş'ta bir çocuk, arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Çukurpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Nisa Nur Gökçe'yi sokakta oyun oynarken arı soktu.

Arı sokması sonucu fenalaşan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak yapılan müdahalelere rağmen Gökçe, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.