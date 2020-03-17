Kahramanmaraş'ta asılsız virüs paylaşımına gözaltı: 2 tane corona virüs çıktı' dedik, suç mu?

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan paylaştığı asılsız corona virüs paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan kişi konuşmasıyla tepki çekti.

Facebook sayfasından "Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde corona virüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı" şeklinde bir paylaşım yapan Zekeriya Atak, yorum olarak da "Yarın yetkililer açıklama yapacak" diye yanıt verdi.

Atak, güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



GÜLEREK POZ VERDİ



Atak, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gülerek gazetecilere poz veren Atak, "2 tane corona virüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.



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