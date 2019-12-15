Kahramanmaraş'ta bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş

Kahramanmaraş'ta, özel hastanede 20 ay önce dünyaya gelen bir bebeğin göbeğinde, 10 santimetre uzunluğunda kateter unutuldu.

Yunus- Ebru Yönder çiftinin 3'üncü çocuğu, 2 Nisan 2018'de, özel hastanede dünyaya geldi. Mustafa ismi verilen bebek, anne karnında dışkısını yemesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

İddiaya göre, çocuğuna bakan ve şu an hastanede çalışmayan doktor H.D., Mustafa'da şeker hastalığı olduğunu belirtip, bir süre daha yoğun bakımda tuttu.

H.D., kongre için şehir dışına çıkınca yerine bakan diğer doktor, bebeğin sağlıklı olduğunu ve 3 gün sonra 19 Nisan'da taburcu edebileceklerini söyledi. Bu sırada hastaneye gelen H.D., izin vermezken, Yönder çiftinin isteğiyle bebek taburcu edildi.

57 GÜN GÖBEĞİNDE KALMIŞ



Mustafa bebek taburcu edildi; ancak huzursuzluğu, sancıları oldu ve sürekli ağladı. Bu sırada göbeğinden de akıntı gelen bebeği birçok doktora götüren Yönder çifti, sonuç alamadı.

Taburcu edilişinin 57'nci günü olan 28 Mayıs 2018'de Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Mustafa Yönder'in göbeğinden 10 santimetre uzunluğunda kateter çıkarıldı. Anne Ebru Yönder özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



'UNUTULMASININ İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'



Ebru Yönder, doktor H.D.'nin, bebeğini taburcu etmek istemediğini, neredeyse hastaneden zorla çıkardıklarını belirtti. Yönder, taburcu evrakını imzalarken H.D. yerine başka doktorun isminin yazılı olduğunu gördüğünü, nedenini sorduklarında ise böyle olması gerektiğinin kendilerine söylendiğini kaydetti.

'SİZ HİÇ Mİ HATA YAPMIYORSUNUZ?'



Kateter çıkarıldıktan sonra doğum yaptığı özel hastaneye gittiğini belirten Ebru Yönder, "'Bebeğin içinde kateter unutulmuş, çocuk ölebilirmiş' dedim. Hastanenin sahibi toplantıdaymış, yardımcı benimle görüşme yaptı ve beni teselli etmeye çalıştı. Daha sonra hastane sahibi geldi 'Sizinle akraba sayılırız. Akrabalığımızın da mı hatırı yok, siz hiç mi hata yapmıyorsunuz' dedi.

HEMŞİRELERİ İŞTEN ÇIKARMIŞLAR

Hastane ile ilgili hem adli hem de idari soruşturma için gerekli suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ebru Yönder, "Yasal işlem başlattık, avukata vekalet verdik. Evrakımız şu anda adli tıpta. O gelince dava açılacak Ben CİMER'e de başvurdum ve onlar da evrakı araştırmış ama savcılığa intikal etmesinden dolayı sonucun beklenmesi gerektiği söylendi. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) de araştırma yaptı ve hastanenin oraya dediğine göre kateteri hemşirelerin çıkarması gerekiyormuş. O nedenle de hemşireleri işten çıkarmışlar 'Onlar yaptı' diye" dedi.

