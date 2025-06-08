Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga
Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ta çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir evin önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Y.D., (29) vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.
Y.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
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