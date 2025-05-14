Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı
Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki bir parkta iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda üzerinden kimlik çıkmayan 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın sebebi henüz bilinmiyor.
Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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