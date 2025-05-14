Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı

'ın Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki bir parkta iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 

Olayda üzerinden kimlik çıkmayan 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın sebebi henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı - 1 Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası ekiplerinin incelemesi sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...