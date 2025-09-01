Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi gözaltına alındı.



Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 10 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

