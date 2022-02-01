Kahramanmaraş'ta çığ tehlikesi: 10 ev boşaltıldı

Bir süredir devam eden kar yağışı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Ericek Mahallesi Müdürler Obası'nda çığ düşmeleri sonucu bazı yapılar zarar gördü.

Can kaybının yaşanmadığı bölgede risk altındaki 10 ev ise boşaltıldı.



Söz konusu evlerdeki 36 kişi, Göksun Kaymakamlığı'nın koordinesinde ilçe merkezinde yaşayan yakınlarının yanlarına yerleştirildi.



AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.