Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (20 Ekim 2022 AFAD son depremler listesi)

Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar, 'Deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? sorularını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu kolayca öğrenilebiliyor. İşte 20 Ekim 2022 tarihli son depremler listesi.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?



Kahramanmaraş'ta ikamet eden birçok kişi deprem olup olmadığını merak etmeye başladı.



AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 8,31 kilometre derinlikte meydana geldi.

