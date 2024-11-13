Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

G.Ç. yönetimindeki 46 ACR 308 plakalı otomobil, Arsan Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü G.Ç. ile araçtaki B.D, E.B, İ.S ve A.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öne Çıkan Video

Amsterdam'da olaylı gece: Tramvaya havai fişek atıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...