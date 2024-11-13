Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

G.Ç. yönetimindeki 46 ACR 308 plakalı otomobil, Arsan Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü G.Ç. ile araçtaki B.D, E.B, İ.S ve A.K. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.