Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında yürütülen çalışmaları izleyen 58 yaşındaki Mustafa Kalın ölü bulundu. Kalın'ın, kepçenin kaldırdığı molozların çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

'ta 58 yaşındaki kişi, kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu - 1

Alınan bilgiye göre, Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu - 2

Kepçe operatörü H.A. (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği, kepçe operatörünün kaldırdığı molozların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

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