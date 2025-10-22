Kahramanmaraş'ta eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta Hakan Yılmaz (38), boşandığı eşi Fatma Görkem (37) ile kayınvalidesi Gülistan Görkem’i (63) tabancayla öldürdü, üvey kızı Eda Nur G’yi (19) yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Tedavi altına alınan Yılmaz ve üvey kızının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Olay akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi 202’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yılmaz, bir süre önce boşandığı eşi Fatma Görkem’in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Görkem’e ateş edip kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Görkem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNE GİTTİ



Polis tarafından her yerde aranmaya başlanılan Hakan Yılmaz, eski eşinin evinden ayrıldıktan sonra eski kayınvalidesi Gülistan Görkem’in Namık Kemal Mahallesi’ndeki evine gitti. Yılmaz burada da Gülistan Görkem ile üvey kızı Eda Nur G’yi tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Görkem’in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Eda Nur G. ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülistan Görkem’in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU



Hakan Yılmaz’ın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Yılmaz’ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, mahalleyi ablukaya aldı. Muhtarlık binasında kıstırılan zanlı "teslim ol" çağrılarının ardından suç aleti tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.