Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta bir tekstil boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda söndürülebildi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyeret Mahallesi'ndeki tekstil boya fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
25 personelin 6 araç müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
İlk incelemelerde yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, fabrikada hasar meydana geldi.
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