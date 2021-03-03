Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda yaklaşık 5 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 40 itfaiye eri, 14 itfaiye aracı, 5 tanker ve 4 iş makinesi ile müdahale ediyor.



Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atılıyor.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.