Kahramanmaraş'ta fabrika yangını: Sekiz kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ambalaj fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kılılı Mahallesi Arif Balduk Caddesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ile jandarma, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikada bulunan makine ve malzemeler zarar gördü.

Öte yandan, üçü fabrika çalışanı, beşi stajyer itfaiye eri olmak üzere dumandan etkilenen sekiz kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.