13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kaldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Foto: Arşiv
Kahramanmaraş'ta feci bir olay yaşandı.
İsmail Samet Güneş'in (13) kullandığı traktör, Elbistan ilçesi Akarca Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altından iş makinesinin yardımıyla çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastanenin morguna konuldu.
