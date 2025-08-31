13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kaldı
Foto: Arşiv

Kahramanmaraş'ta feci bir olay yaşandı.

İsmail Samet Güneş'in (13) kullandığı traktör, Elbistan ilçesi Akarca Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altından iş makinesinin yardımıyla çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...