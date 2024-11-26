Kahramanmaraş'ta fırtına: Saatte 95 kilometre hıza ulaşmış

Kahramanmaraş 'taki fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Belediyeden yapılan açıklamada, şehir merkezinde etkisini gösteren fırtınanın kentte hasara neden olduğunu belirtti.

Hasarların ortadan kaldırılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada; 700'ün üzerinde ağaç devrilmesi, minare, çatı ve duvar çökmesi ihbarının geldiği belirtildi.

Açıklamada "90 araç ve 220 kişilik ekiple, bir yandan devrilen ağaçlar kaldırılırken bir yandan da tehlike oluşturan çatı ve duvar enkazlarına müdahale ediliyor. Meteorolojiden alınan veriler de yaşanan afetin şiddetini ortaya koyuyor. 24 Kasım Pazar günü Kahramanmaraş'ta yaşanan fırtınanın şiddeti saatte 95 kilometre hıza ulaştı. Yine meteorolojiden alınan verilerde Kahramanmaraş'ta en son bu büyüklükteki bir fırtına 2004 yılı nisan ayında yaşanmış ve o zamanki şiddet saatte 100 kilometre hızı ulaşmıştı." denildi.