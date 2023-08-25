Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Dumandan etkilenen 2 fabrika işçisi ile 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

'ın Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangının hızla büyümesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler ve arazözler de yönlendirildi.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın - 1

Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Ayrıca su doldurulan beton mikserleriyle de yangına müdahaleye destek verildi.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın - 2

Yangına müdahale çalışmalarına destek vermeye çalışırken dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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