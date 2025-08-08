Kahramanmaraş’ta göçük: İş makinası operatörü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi’ndeki 15 katlı hasarlı bir binada kontrollü yıkım sırasında göçük meydana geldi.
İş makinası operatörü yıkıntının altında kaldı. Operatörün kurtarılması için bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'ya ulaşıldı. 30 yaşındaki Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, savcının incelemesi sonrasında Pınarcı'nın cansız bedenini çıkararak hastane morguna kaldırdı.
