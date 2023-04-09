Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verildi

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta doğalgaz arızası yaşanan bölgelerde Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi (ARMADAŞ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



Kent genelinde 370 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hasarsız ve az hasarlı tüm yapılara gaz akışı sağlandı.

Ev, iş yeri, fabrika, imalathane gibi tesislerin bulunduğu kentte, ekipler hane hane dolaşarak vatandaşlara hizmet veriyor.

DEPREMLERİN ARDINDAN DÜŞÜŞ

ARMADAŞ Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, deprem öncesi 212 bin 3 doğalgaz abone sayısı, depremlerin ardından 154 bin 264'e düştü.



Arızaların giderilmesiyle 154 bin 90 aboneye gaz akışının sağlandığı kentte evde olan veya kenti terk etmemiş 93 bin 248 abone doğaLgaz kullanıyor.

