Kahramanmaraş'ta hastanede son kullanım tarihi geçen ilaç verildiği iddiası

Karamanmaraş'taki bir hastanede son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanıldığı öne sürüldü.

Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yatan hastalara yapılan iğnelerin son kullanım tarihlerinin geçtiği, bir hemşire tarafından fark edildi. Ampul üzerindeki etiketlerde son kullanım tarihleri 2020 yazarken, ampulün camına işlenmiş son kullanım tarihlerinin daha eski olduğunu fark eden hemşire, durumu ilgili kişilere bildirdi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA



Hastanenin internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu ilacın son kullanma tarihinin geçtiğinin ortaya çıkmasının ardından bilgilendirilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilaçların kullanıma uygunluk verdiği belirtildi.

İlacın aynı kurumdan 9 ay sonra gelen yazıya istinaden de toplatıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilgili firma ile söz konusu tarihte yapılan yazışmalardan anlaşılacağı üzere, firma tarafından geçmiş tarihlerde ithal edilmiş, ancak o tarihlerde dolumu yapılamamış ampullere, ilaç dolumunun yapıldığı sonraki tarihe uygun etiket yapıştırılmıştır. Firmanın bu işlemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uygunluk vermesine istinaden yapılmıştır.



Bu nedenle ilacın tarihi ampul üzerine yapıştırılan etikette yer alan tarihtir. 10 Mart 2020 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yazısında, ampul üzerinde ve etikette yer alan tarihlerin farklı oluşu ile ilgili kuruma ulaşan çeşitli şikâyetler dikkate alınarak söz konusu ilacın yazı ekinde belirtilen parti numaralı olanlar hakkında geri çekme kararı alındığı bildirilmiştir."

''KULLANIMA UYGUNSA NEDEN TOPLATILDI''



Kahramanmaraş Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü ise hastanenin yaptığı açıklama ile olayın çok basit gibi yansıtıldığını söyledi.



5 ayrı ilacın son kullanma tarihlerinin eski olduğunu öne süren Çöplü, "5 kalem ilacın son kullanma tarihlerinin aslında 2013, 2018 gibi tarihler olduğu, ama üzerlerine farklı bandrol yapıştırılıp tarihlerin uzatıldığı görülmektedir. 2013 ile 2020 arasında bir tarih var, ancak hastane tarafından yapılan açıklamada bandrol üzerindeki tarihin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Bu ilaçlar eğer kullanıma müsaitse neden toplatıldı? Eğer kullanıma müsait değilse Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 'Uygundur' raporu verildiği söyleniyor. Biz de buradan şunu soruyoruz'' diye konuştu.



Hastaneden yapılan açıklamada 1 kalem ilaca yer verildiği ancak 5 kalem ilacın olduğunu belirten Çöplü bu konuda bilgilendirme yapılması gerektiğini savundu.



Çöplü, ''Bu ilaçların kaç bin adet alındığını, kaçının iade olduğunu, kaç adetinin kullanıldığını ve ilgili kişiler hakkında gerekli soruşturma açılıp açılmadığının cevabını bekliyoruz" dedi.