Kahramanmaraş'ta Arif Saygılı'nın kullandığı halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu 5. kilometresinde, Bayram Solmaz idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yolculardan Yusuf Beneklisoy, Ergin Uslu, Fatma Tanır, Dönüş Purkaya, Ubeydullah Kurk, Veysel Zorkan ve Tuğba Büyükkurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Kahramanmaraş'ta iki halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Arif Saygılı'nın kullandığı halk otobüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu 5. kilometresinde, Bayram Solmaz idaresindeki halk otobüsüyle çarpıştı.