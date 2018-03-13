Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadir ilçesi Sanayi Sitesi 34. Çarşı'da bir iş yerinin inşaatının ikinci katına beton dökülürken henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada 6 işçi molozların arasında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.

İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bu arada, molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Cenaze, savcının incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.



Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.