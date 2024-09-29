Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı işçi servisi minibüsü, Batı Çevre Yolu mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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