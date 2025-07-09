Kahramanmaraş'ta iskele kırıldı, işçiler yere düştü: İki can kaybı, bir yaralı

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Gedemen Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan bir binanın dış cephe yenileme çalışmaları başlatıldı. Binanın 4'üncü katında çalışan 3 işçinin bulunduğu iskele kırıldı.



3 İŞÇİ YERE DÜŞTÜ

İskelenin kırılmasıyla 3 işçi de yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İşçilerden Bilal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İrfan K. ile Yunus A. ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen yaralılardan Yunus A.'da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Bilal K'nin naaşı da hastane morguna gönderildi.



Ekipler bölgede inceleme yaparken iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.