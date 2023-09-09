Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarptı.
NTV canlı yayınına katılan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazada 25 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 8 tanesinin Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyen Doğan, diğer yaralıların Andırın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu aktardı.
Doğan ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getirdi.
VALİ: FREN ARIZASI YOK
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya sebep olan kamyonun frenlerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, kazanın dorsesinde yük bulunan kamyonun virajı alamaması sebebiyle meydana geldiğini söyledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şüpheli sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.
Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tiryaki, “Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.” dedi.
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