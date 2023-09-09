Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde virajı alamayan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. NTV canlı yayınına katılan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazada 25 kişi de yaralı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Olayın şüphelisi sürücü ise gözaltına alındı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya neden olan kamyonda fren arızası bulunmadığını, kamyonun virajı alamayarak kazaya sebep olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı
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'ın Andırın ilçesinde, kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarptı.

NTV canlı yayınına katılan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazada 25 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı - 1

Yaralılardan 8 tanesinin Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyen Doğan, diğer yaralıların Andırın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu aktardı.

Doğan ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı - 2

VALİ: FREN ARIZASI YOK

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya sebep olan kamyonun frenlerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, kazanın dorsesinde yük bulunan kamyonun virajı alamaması sebebiyle meydana geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı - 3

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şüpheli sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tiryaki, “Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.” dedi.

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Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı - 4

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