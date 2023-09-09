Kahramanmaraş’ta kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı: 4 can kaybı, 25 yaralı

Yaralılardan 8 tanesinin Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyen Doğan, diğer yaralıların Andırın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu aktardı.



Doğan ayrıca bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getirdi.

VALİ: FREN ARIZASI YOK



Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya sebep olan kamyonun frenlerinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, kazanın dorsesinde yük bulunan kamyonun virajı alamaması sebebiyle meydana geldiğini söyledi. SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şüpheli sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tiryaki, “Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor.” dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin