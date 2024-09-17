Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Andırın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 K 4000 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz ile beraber karısı Feride Evleksiz (58) ve torunu Yusuf Eymen Evleksiz (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Evleksiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

TÜRKİYE HABERLERİ

Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi

Resmi Gazete'de bugün (17 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (17 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)

Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Kırımızı ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

19 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 41 gözaltı kararı

19 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 41 gözaltı kararı

Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın

Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...