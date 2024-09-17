Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Andırın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 K 4000 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada minibüs sürücüsü Veli Evleksiz ile beraber karısı Feride Evleksiz (58) ve torunu Yusuf Eymen Evleksiz (6) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli Evleksiz doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.