Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı
Kahramanmaraş’ta otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde seyir halindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık,itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İki yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
