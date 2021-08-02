Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine öğretmenden acı haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan iki çocuk annesi Emine öğretmen ölü bulundu.

Emine Gökkız, İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmenlik yapıyordu, tatil için gittiği Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrıldı.

Ailesinin Emine öğretmene ulaşamaması üzerine yaptığı ihbar sonrası ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

500 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ

Polis, jandarma, AFAD ile dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 4 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gökkız'ın, Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Güvenlik güçlerince bölgede inceleme yapılırken Emine Gökkız'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.