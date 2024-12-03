Kahramanmaraş’ta kaza: İki ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kaza: İki ağır yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarında meydana geldi.

Sürücü U.K. 46 HE 283 idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan reklam panosu beton bloğuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada ağır yaralanan sürücü U.K. ve yolcu L.Ç. hastaneye kaldırıldı.

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