Kahramanmaraş’ta konteyner yangını: Depremzede yaşlı kadın ve engelli torunu son anda kurtuldu

Kahramanmaraş’ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yaşlı kadın ve engelli torunu konteynerden son anda çıkartılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta konteyner yangını: Depremzede yaşlı kadın ve engelli torunu son anda kurtuldu

Afşin ilçesi Akçırı Mahallesi'nde, Elif Böke’nin (90) kaldığı deprem konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalleli ise yangın büyümeden 90 yaşındaki kadını ve 20 yaşındaki engelli torununu konteynerden çıkarttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken konteyner kullanılamaz hale geldi.

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