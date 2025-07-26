Kahramanmaraş'ta korkutan kaza

Doğukent Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ticari araç bir sitenin bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.