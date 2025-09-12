Kahramanmaraş’ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Pazarcık ilçesi baraj yolu bölgesi Salman İpek Kavşağı’nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, kavşakta minibüs ile kamyonet dikkatszlik sonucu çarpıştı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Kahramanmaraş