Kahramanmaraş'ta motor kazası
Kahramanmaraş'ta motosikletin bir araca çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli kurye seyir halindeyken karşı şeritten önüne gelen bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Araç kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Motosiklet
- Trafik Kazası
- Kahramanmaraş